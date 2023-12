Anschlag geplant: Iraker stand vor Abschiebung

Mehr zum Thema

100 Millionen Euro für Ausbau am Militärflughafen Das Land Brandenburg will den Ausbau der Infrastruktur in den Kommunen der brandenburgischen Lausitz mit Millionen Euro fördern. Deshalb stellen wir 100 Millionen Euro aus Strukturstärkungsmitteln bereit, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) laut einer Mitteilung am Freitag. Mit dem Geld könnten unter anderem Kitas, Horte und Schulen gefördert werden.

Mann soll 62-Jährigen in Salzwedel getötet haben Ein 48 Jahre alter Mann soll einen 62-Jährigen in seiner Wohnung in Salzwedel getötet haben. Rettungskräfte haben den 62-Jährigen am frühen Donnerstagmorgen nicht mehr reanimieren können, wie die Polizei in Stendal mitteilte. Der 48-jährige Wohnungsinhaber sei kurz darauf als Tatverdächtiger festgenommen worden. Ein Haftrichter erließ am Freitag einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des Totschlages. Der Mann wurde in das Gefängnis in Burg gebracht.