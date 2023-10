Anschlag auf Kirchenbesucher geplant? Anklage erhoben

Mehr zum Thema

Razzia: Fridays for Future indirekt betroffen Die Klimaschutzbewegung Fridays for Future ist indirekt von Razzien gegen Mitglieder der Letzten Generation betroffen gewesen. Gegen das Vorgehen der Generalstaatsanwaltschaft München sei am Montag beim Amtsgericht München Beschwerde eingelegt worden, sagte die Aktivistin Luisa Neubauer am Mittwoch in der bayerischen Landeshauptstadt. Dies sei für die Bewegung ein bislang einmaliger, aber notwendiger Schritt: Wir sprechen von Repressionen gegenüber der Zivilgesellschaft. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International teilte diese Kritik.

Hoher Schaden nach Brand in Einfamilienhaus Beim Brand eines Einfamilienhauses im Landkreis Cham in der Oberpfalz ist ein Schaden von 200.000 bis 300.000 Euro entstanden. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, brach das Feuer am frühen Dienstagmorgen im Erdgeschoss des Hauses in Runding aus. Der 54 Jahre alte Bewohner bemerkte den Brand, verständigte die Einsatzkräfte und verließ das Haus unverletzt. Das betroffene Zimmer brannte vollständig aus. Auch der Rest des Gebäudes war durch den Brand und die Löscharbeiten unbewohnbar. Weshalb das Feuer ausbrach, war laut Polizei zunächst unklar.