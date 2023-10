Annie Charlotte aus Surrey in England ist 16 Jahre alt, als sie beim Frauenarzt erfährt, dass sie anders ist, als andere Frauen. „Ich war mit einer Freundin dort, um mir eine Spirale einsetzen zu lassen, die Krankenschwester stocherte dort unten herum und machte einen verwirrten und überraschten Laut - was für eine junge Frau nicht gerade ermutigend ist, wenn so etwas passiert", erzählt die heute 24-Jährige NeedToKnow.co.uk. Dann erhält sie die Diagnose Uterus didelphys, eine angeborene Fehlbildung der Gebärmutter. Diese Fehlbildung fällt äußerlich nicht auf und betrifft etwa eine von 3.000 Frauen.

Für die junge Frau, die gerade anfängt sich für Dates zu interessieren und ihren Körper zu erforschen, ist die Diagnose ein Schock. „Mir wurde gesagt, dass es sehr schwierig sein würde, Kinder zu bekommen, und dass ich viele Krankenhausbesuche haben würde und eventuell eine Frühgeburt per Kaiserschnitt haben würde, da der Fötus nicht genug Platz hätte, um voll ausgetragen zu werden“, so Charlotte. Seitdem hat sie Angst Kinder zu bekommen und drängt den Gedanken beiseite. Die 24-Jährige hat auch zwei Perioden, was sie jedoch mit Verhütungsmitteln gut in den Griff bekommt.

