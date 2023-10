Anna Heiser in Sorge: „Ich erkenne meine Tochter nicht wieder“

„Wenn sie etwas nicht bekommt, schmeißt sie sich auf den Boden und weint, als ob jemand ihr etwas Böses antun würde“, vertraut sich die Ehefrau von Gerald Heiser ihren Followern auf Instagram an. „Ich war nicht darauf vorbereitet, dass sowas jetzt schon beginnt.“ In der Regel kommen Kinder mit anderthalb bis zwei Jahren in die sogenannte Trotzphase, in der es vermehrt zu Wutanfällen kommen kann.

„Manchmal erkenne ich meine Tochter nicht wieder“, gesteht die Zweifach-Mama. So soll sich Alina während eines Wutanfalls überhaupt nicht wieder beruhigen lassen. „Es ist ein neuer Lebensabschnitt für uns. Wir müssen schauen, wie wir damit umgehen“, so die 33-Jährige.

