Bereits Anfang des Jahres stellte Anna-Carina Woitschack ebenfalls im Interview mit RTL klar: „Es wird keinen Rosenkrieg geben!“ Und daran scheinen sie sich auch zu halten. Im Juli war die Sängerin sogar Gast bei Mross’ Sendung „Immer wieder sonntags“. Kein böses Blut also – und das soll auch in Zukunft so bleiben. Aktuell ist die ehemalige DSDS-Teilnehmerin an ihrem Happy Place: „Mir geht’s gut, ich bin gesund, munter, happy und wirklich, wirklich glücklich! Und das ist so wichtig im Leben, dass man hundert prozentig innerlich glücklich ist und dann zieht man auch wirklich das Glück an“, versichert sie im Gespräch mit uns.

Weihnachten verbringt die Sängerin übrigens mit ihrem Freund Daniel sowohl in Österreich als auch bei ihrer Familie in Sachsen-Anhalt.