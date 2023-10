Glückwunsch zum Götze-Girl!

Ann-Kathrin (33) und Mario Götze (31) sind wieder Eltern geworden. Nach Söhnchen Rome (3) kann sich das Promi-Paar über ein Mädchen freuen. Das gab der Verein des Weltmeisters am Samstagnachmittag (21. Oktober) in den sozialen Medien bekannt. Nach RTL-Informationen kam die Tochter der beiden am Freitagnachmittag zur Welt.