Ann-Kathrin und Mario Götze: Baby Nummer zwei ist da

Kurz darauf gab die 33-Jährige in einer Fragerunde auf ihrem Social-Media-Account Einblicke in ihr Baby-Glück. Auf die Frage eines Fans, in welcher Schwangerschafts-Woche sie sei, antwortete sie: „Ich bin im sechsten Monat. Die genaue Woche werde ich nicht verraten, weil ich nicht wegen des Geburtstermins genervt werden möchte.“

Zudem verriet Ann-Kathrin, dass sie dieses Mal „eine Hochrisiko-Schwangerschaft“ habe, da ihr Söhnchen Rome im Juni 2020 sieben Wochen zu früh zur Welt kam. Daher habe sie versucht, die frohe Botschaft so lange wie möglich für sich zu behalten. (tma)