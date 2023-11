Nach Söhnchen Rome (3) sind Ann-Kathrin und Mario Götze (31) Ende Oktober zum zweiten Mal Eltern geworden. Die süße Baby-News gab der Verein des Fußball-Stars auf X (ehemals Twitter) bekannt. Wenige Tage später veröffentlichte die frischgebackene Mama ein Foto in ihrer Story, auf dem sie die Hand ihrer Tochter hält. Mehr war von Baby Götze nicht zu sehen – bis jetzt. Denn nun hat die 33-Jährige einen weiteren Einblick in ihr neues Familienleben zu viert gegeben und erstmals das Gesicht ihres kleinen Mädchens gezeigt.

„Weekend Activities Part 2“ (zu Deutsch: Wochenend-Aktivitäten Teil zwei) schreibt sie zu dem Schnappschuss, den sie ebenfalls in einer Story auf ihrer Instagram-Seite veröffentlicht hat. Darauf zu sehen ist der zauberhafte Nachwuchs in den Armen seiner Mama mit geschlossenen Augen und selig an der Flasche trinkend.