Anklage wegen Tötungsversuch in Klinik

Arbeitslosigkeit in Brandenburg leicht gestiegen In Brandenburg ist die Zahl der Arbeitslosen leicht gestiegen. 77.795 Menschen waren im November arbeitslos gemeldet, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag mitteilte. Das waren 280 mehr als im Oktober und 3336 mehr als im November des vergangenen Jahres. Zurzeit beträgt die Arbeitslosenquote 5,8 Prozent - im Vergleich zu 5,6 Prozent vor einem Jahr.

15.000 Arbeitslose mehr in Berlin als vor einem Jahr Die Zahl der Arbeitslosen in Berlin ist in den vergangenen zwölf Monaten gestiegen. 190.807 Menschen waren im November arbeitslos gemeldet, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag mitteilte. Das waren 1964 weniger als im Vormonat, aber 15.216 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote liegt nun bei 9,2 Prozent. Vor einem Jahr lag sie bei 8,7 Prozent. Die Unternehmen in der Metropolregion Berlin-Brandenburg seien aber weiter auf der Suche nach Personal, und die Beschäftigungsaussichten seien positiv, sagte Regionaldirektionschefin Ramona Schröder laut Mitteilung.