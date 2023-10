Anklage nach Schüssen auf Gaststätte in Plochingen

Seit mehr als einem Jahr liefern sich zwei verfeindete Gruppe aus Stuttgart und Esslingen schwere Auseinandersetzungen. Die Ermittler nehmen Dutzende fest und langsam häufen sich auch die Anklagen.

Knapp sechs Monate nach den Schüssen auf drei Männer in einer Gaststätte in Plochingen hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart Anklage gegen zwei junge Männer erhoben. Sie sollen am 2. April absichtlich und heimtückisch aus einem fahrenden Kleinwagen heraus auf die Männer in der Gaststätte geschossen und hierbei den 35-jährigen Wirt durch Streifschüsse am Rücken verletzt haben. Die Anklage lautet auf versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung.

Der 22 Jahre alte Türke und der 23 Jahre alte Grieche sollen einer Gruppe aus Stuttgart-Zuffenhausen angehören, die sich seit mehr als einem Jahr mit einer Esslinger Gruppe schwere Auseinandersetzungen liefert. Das Lokal in Plochingen wird mutmaßlich von der Esslinger Gruppe besucht.