Anklage: Mann soll Ex-Partnerin getötet haben

Die Staatsanwaltschaft Tübingen hat gegen einen 21-jährigen Mann Anklage unter anderem wegen Totschlags erhoben. Nach Auskunft der Behörde vom Dienstag wird dem Deutschen zur Last gelegt, seine ehemalige Partnerin und Mutter des gemeinsamen einjährigen Kindes am 20. Juni in deren Wohnung in Mössingen (Kreis Tübingen) durch massive Gewalteinwirkung getötet zu haben. Die Staatsanwaltschaft geht von direktem Tatvorsatz aus. Jedoch konnten der konkrete Anlass der Tat oder mögliche Mordmerkmale bislang nicht mit der erforderlichen Sicherheit ermittelt werden.

Darüber hinaus wird dem Angeschuldigten vorgeworfen, seine im Nebenzimmer schlafende Tochter in der Wohnung zurückgelassen zu haben, ohne sich um deren Versorgung zu kümmern. Er habe eine für das Kind lebensgefährliche Situation geschaffen, hieß es in der Pressemitteilung. Der Tatvorwurf lautet hier schwere Aussetzung. Der 21-Jährige wurde am Tattag verhaftet. Er sitzt seither in Untersuchungshaft.