Anklage im Prozess gegen Musiker Gil Ofarim verlesen

Windiges Herbstwetter in Sachsen erwartet Auf windiges und bedecktes Herbstwetter können sich die Menschen in Sachsen auch in den nächsten Tagen einstellen. Der Dienstag verläuft mit vielen Wolken zunächst trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen vorhersagte. Ab dem Mittag ziehen häufiger meist schwache Schauer über den Freistaat, die zum Abend abklingen.