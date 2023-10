Anklage im Mordfall Steinhagen erhoben

Mehr zum Thema

Bürger in Bocholt stimmen für Containerdorf für Geflüchtete Die Mehrheit der Bürger in Bocholt hat sich für die Errichtung eines Containerdorfs zur Unterbringung von Geflüchteten ausgesprochen. In einem Bürgerentscheid votierten bis Sonntagabend 66 Prozent für die geplanten mobilen Wohneinheiten im Stadtteil Biemenhorst, sagte ein Sprecher der Stadt am Montag auf Anfrage. Damit könne die Stadt ihr Vorhaben für die Unterbringung von bis zu 250 Personen an dem Standort umsetzten. Die Wahlbeteiligung lag demnach bei 39 Prozent.