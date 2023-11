Anklage gegen mutmaßliche Wohnmobildiebe

Die Stralsunder Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen zwei Männer erhoben, die in Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen Wohnmobile und Transporter gestohlen und zum illegalen Verkauf nach Polen gebracht haben sollen. Die beiden 40-Jährigen sitzen seit Juli in Untersuchungshaft. Ihnen werde schwerer Bandendiebstahl in fünf Fällen zur Last gelegt, teilte die für derartige Delikte zuständige Schwerpunktstaatsanwaltschaft Stralsund am Freitag mit.

Der Schaden belaufe sich auf mehr als 200.000 Euro. Die Tatverdächtigen seien Mitglieder einer fünfköpfigen Bande gewesen. Im Falle einer Verurteilung müssten sie mit langjährigen Haftstrafen rechnen.