Ankläger verlangt fast sechs Jahre Haft nach Raserunfall

CSU: Urteil ist Super-Gau und läutet Ende der Ampel ein Das Urteil zum verfassungswidrigen Nachtragshaushalt des Bundes ist aus der Sicht von Bayerns Finanzminister Albert Füracker eine Art Super-Gau. Die Ampelregierung steht jetzt selbstverschuldet vor einem erheblichen Haushaltsproblem, sagte der CSU-Politiker am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in München. Die Gerichtsentscheidung sei klar, eindeutig und zeigt der Ampelregierung deutliche Grenzen auf. Zweckgebundene Kreditermächtigungen dürften nicht frei für ideologiegetriebene Maßnahmen zweckentfremdet werden.