69,90 Euro werden für den Premium Adventskalender der „Gewürz-Dealer“ fällig. Wer also das Regal in der eigenen Küche aufstocken oder ihn verschenken will, muss (sich) schon etwas gönnen können. Natürlich gibt es auf dem Markt auch günstigere Produkte aus getrockneten Kräutern & Co., im Vergleich mit den eigenen Einzelprodukten – auf 100 g gerechnet – geht der Preis aber auf jeden Fall klar und ist in vielen Fällen sogar günstiger. Zudem muss man sich darüber bewusst sein, dass es sich um ein Lifestyle-Produkt mit entsprechender Aufmachung handelt. Dafür greift man nun mal generell tiefer in die Tasche.

Etwas günstiger kommt man mit einer Alternative weg: Es gibt ein „Best of Ankerkraut“-Set*, das knapp 50 Euro kostet, nicht ausverkauft ist – und bei Gewürz-Fans als Geschenk ebenfalls gut ankommen dürfte.