Anka Kröhnke erhält Landeskulturpreis

Zierliche Person mit großer Kraft: Anka Kröhnke wurde vor 83 Jahren in eine Künstlerfamilie hineingeboren, ist selbst Textilkünstlerin geworden. Vor fast 20 Jahren gründete sie in Kühlungsborn ein Museum. Die 10 000 Euro vom Landeskulturpreis kann sie nach eigenen Angaben gut gebrauchen.

Eine große alte Dame der Kunstszene Mecklenburg-Vorpommerns ist am Freitag in Schwerin mit dem Landeskulturpreis 2023 ausgezeichnet worden. Die 83-jährige Textilkünstlerin Anka Kröhnke nahm die mit 10.000 Euro dotierte Ehrung für ihre künstlerische Lebensleistung und ihr langjähriges Engagement für die Bewahrung des künstlerischen Erbes der Künstlerfamilie Rösler-Kröhnke entgegen. Die Auszeichnung wurde von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) verliehen.

In ihrem Atelierhaus in Kühlungsborn hat Anka Kröhnke einen ganz besonderen Ort der Kultur und der Begegnung geschaffen, in dem sie das künstlerische Gesamtwerk ihrer eigenen Familie bewahrt und der Öffentlichkeit präsentiert, würdigte Schwesig. Die von ihr ins Leben gerufenen Ausstellungen werden in der Kulturszene hochgelobt und erfahren überregionale Wertschätzung.

Nach dem Tod ihrer Mutter und mit einem reichen Erbe an Bildern ihrer Künstler-Eltern und -Großeltern Rösler und Kröhnke bedacht, suchte sie einen Platz, um die Werke der Familie angemessen zu präsentieren, wie Kröhnke der Deutschen Presse-Agentur erzählte. Sie fand ein Haus aus den 1920er Jahren in Kühlungsborn, mit spektakulärem Blick über die Ostsee. 2004 eröffnete sie das Museum Atelierhaus Rösler-Kröhnke.

Zweimal im Jahr organisiert sie bis heute neue Ausstellungen, in denen sie Arbeiten eines Familienmitglieds unter einem bestimmten Thema mit Kunstwerken heutiger Künstler kombiniert. Unterstützt wird sie dabei von einem Förderverein. Aktuell sind Werke ihres Vaters Walter Kröhnke (1903-1944 vermisst) und des Berliner Künstlers Wolfgang Leber (Jahrgang 1936) zu sehen.

Das Preisgeld kann Anka Kröhnke gut gebrauchen, wie sie verriet. Am Atelierhaus stehe eine wichtige Sanierungsmaßnahme an.

Mit dem Förderpreis wurde am Freitag das Fritz-Reuter-Ensemble aus Anklam für seine kulturelle Jugendarbeit geehrt. Entstanden aus einer Kunstkraftgruppe für Lehrlinge hat sich das Fritz-Reuter-Ensemble in den genau 50 Jahren seines Bestehens zu einer modernen Tanz- und Akrobatikgruppe entwickelt. Ob vorpommerscher Folkloretanz, Jazz-Modern-Dance oder Artistik - das Repertoire des Ensembles ist riesig, betonte Schwesig. Mecklenburg-Vorpommern werde sich im Rahmen seiner Bundesratspräsidentschaft Ende November mit einer großen Kulturveranstaltung in Berlin präsentieren. Auch da wird das Fritz-Reuter-Ensemble dabei sein, als kultureller Botschafter unseres Landes, so die Regierungschefin.