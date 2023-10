Anka Kröhnke bekommt Kulturpreis des Landes

Mehr zum Thema

Transporter verliert Bootsanhänger bei voller Fahrt Ein Transporterfahrer hat in Schwerin bei voller Fahrt seinen angehängten Bootsanhänger verloren. Der Bootstrailer, der unbeladen war, rollte am Dienstag allein ein Stück weiter und prallte dann gegen ein am Straßenrand parkendes Auto, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte. Die Straße ist dort vierspurig. Das parkende Auto war unbesetzt, so dass niemand verletzt wurde. Der 41 Jahre alte Fahrer des Transporters aus Schwerin müsse sich nun wegen mangelhafter Sicherung des Anhängers verantworten, hieß es.

Mehr Schüler schaffen Mittlere Reife Auch die Prüfungen an den Regionalen oder Gesamtschulen des Landes in diesem Sommer haben die Defizite in den Hauptfächern offengelegt. Doch zeigt die Ergebnisanalyse auch, dass nach der Corona-Pandemie der Schulalltag wieder in ruhigeren Bahnen zu laufen scheint.