Anhaltische Kirche sucht erneut nach leitendem Geistlichen

Kabeldiebstahl in Windpark: Sechsstelliger Schaden In einem Windpark im nördlichen Harzvorland haben Diebe einen Sachschaden von mehreren Hunderttausend Euro angerichtet. Sie drangen in ein Windrad ein und stahlen dort Kupferkabel, wie die Polizei am Samstag in Halberstadt mitteilte. Dadurch sei der Aufzug im Inneren der Windkraftanlage erheblich beschädigt worden. Die Polizei bezifferte den Schaden auf ungefähr 330.000 Euro. Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge bereits in der Nacht zum Freitag. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Polizei kontrolliert Lkw und Busse: 45 Prozent Verstöße Bei der jüngsten Kontrollwoche hat Sachsen-Anhalts Polizei bei nahezu jedem zweiten kontrollierten Bus oder Lkw technische Mängel, fehlende Dokumente oder Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten festgestellt. In der Woche vom 6. bis 12. November hätten mehr als 100 Einsatzkräfte 434 Fahrzeuge unter die Lupe genommen, teilte das Innenministerium am Samstag in Magdeburg mit. Bei 192 kontrollierten Fahrzeugen beziehungsweise 45 Prozent seien Verstöße aufgefallen. 36 davon seien so schwerwiegend gewesen, dass den Fahrern die Weiterfahrt untersagt wurde.