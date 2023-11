Anhaltische Kirche berät über Haushalt und neue Spitze

Das Kirchenparlament der Evangelischen Landeskirche Anhalts berät heute und am Samstag über die Finanzen sowie das weitere Vorgehen bei der Suche nach einem neuen Kirchenpräsidenten. Im September war die Wahl eines Nachfolgers für den zum 1. März 2024 in den Ruhestand wechselnden Joachim Liebig nicht geglückt. Eine Kandidatin und ein Kandidat verfehlten die nötige Stimmenzahl, um in das höchste geistliche Amt in der Landeskirche gewählt zu werden. Am Freitagabend nun wollen die Synodalen entscheiden, wie es weitergehen soll.

Auf der Tagesordnung der Landessynode steht an beiden Tagen der Haushalt. Der Entwurf für 2024 sieht laut der Anhaltischen Kirche Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 19,02 Millionen Euro vor. In diesem Jahr waren es 18,34 Millionen, wie es hieß.

Die Anhaltische Landeskirche hat eigenen Angaben zufolge rund 26.250 Mitglieder und ist eine der kleinsten Landeskirchen innerhalb der Evangelischen Kirche Deutschlands.