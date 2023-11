Anhalt geht von sicheren Zusagen für Intel-Förderung aus

Mehr zum Thema

Wohlfahrtsverbände gründen Landesarmutskonferenz Mit einer neugegründeten Landesarmutskonferenz wollen Wohlfahrtsverbände, Gewerkschaften, wissenschaftliche Institutionen und Vereine in Sachsen-Anhalt Armut und sozialer Ungleichheit entgegenwirken. Ziel des Bündnis ist es, das Thema Armut an die Öffentlichkeit zu bringen, Lösungswege aufzuzeigen und diese von der Politik einzufordern, wie die Initiatoren am Mittwoch mitteilten. 30 Mitglieder riefen das Netzwerk demnach am Mittwoch in Burg (Landkreis Jerichower Land) ins Leben und wählten einen Sprecherrat.

Mehr Unternehmensinsolvenzen im Gast- und Baugewerbe In den ersten neun Monaten dieses Jahres haben wieder mehr Unternehmen Insolvenz angemeldet. Insgesamt hätten von Januar bis September 237 Unternehmen einen Insolvenzantrag gestellt, teilte das Statistische Landesamt am Mittwoch mit. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sei dies ein Anstieg um 6,3 Prozentpunkte. Allerdings seien dies deutlich weniger Insolvenzen als im Jahr 2019 gewesen. Damals zählte die Statistikbehörde noch vor der Corona-Pandemie und dem Ukraine-Konflikt in den ersten neun Monaten des Jahres 337 Unternehmensinsolvenzen.