„Auf der einen Seite bin ich extrem glücklich für meinen Bruder, ich freue mich für ihn, dass er in einer Beziehung ist und glücklich ist. Andererseits denke ich mir oft: ‘Junge, das ist alles ganz schön viel’.“, so Jason Kelce, Bruder des Swift-Lovers und NFL-Profi bei den Philadelphia Eagles, gegenüber NBC Sports.

Der Eagles-Profi weiter: „Es alarmiert mich etwas, wie übermotiviert und fanatisch einige Menschen sein können.“ Damit meint der NFL-Mann wohl die selbsternannten Swifties.

Lese-Tipp: Gehirnerschütterung! Sorgen um deutschen NFL-Star Jakob Johnson nach üblem Hit

Mit etwas Glück wird der Hype rund um Taylor Swift und die Kelce-Familie die kommenden Wochen etwas abklingen. Denn: Taylor Swift wird im kommenden Monat wohl bei KEINEM Chiefs-Game auf der Tribüne sitzen.

Lese-Tipp: NFL: Miami Dolphins warnen ihre Spieler vor Frankfurt - Drogen, Gewalt und Rotlicht!

Der Popstar will sich auf ihre kommenden Tour-Daten ihrer monströsen Eras-Tour konzentrieren. Experten gehen davon aus, dass Swift erst am 10. Dezember wieder im Chiefs-Stadion auftauchen könnte. NFL zu Gast in Frankfurt, dann wohl ohne Taylor Swift! (scz)