Angriffe auf Mandatsträger: Grüne fordern Versicherung

Tod bei Großeinsatz: Weiteres Ermittlungsverfahren läuft Nach dem Tod eines bewaffneten Mannes im Verlauf eines Großeinsatzes der Polizei in der Gemeinde Milower Land hat die Staatsanwaltschaft ein weiteres Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zu dem Todesermittlungsverfahren sei nun ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen unbekannt eröffnet worden, sagte am Mittwoch eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Potsdam. Hintergrund sei ein Schusswechsel mit der Polizei. Bei der Obduktion wurde der Sprecherin zufolge eine Verletzung des Mannes an einer Extremität festgestellt, die jedoch nicht zu seinem Tod geführt habe. Ob der Mann an Arm oder Bein verletzt wurde, sagte sie nicht. Zunächst hatte die Märkische Oderzeitung berichtet.