Angriff in Erfurter Straßenbahn wieder Thema am Landgericht

Radlader in Ilmenau gegen Baum gefahren Unbekannte Täter haben auf einer Baustelle in Ilmenau einen Radlader in Bewegung gesetzt und gegen einen Baum gefahren. Die Täter begaben sich am Mittwochabend auf das umzäunte Gelände, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dort starteten sie die Baumaschine, der Fahrer verlor allerdings die Kontrolle darüber. Bei der kurzen Fahrt wurde den Angaben nach auch eine Sporteinrichtung beschädigt. Schließlich entfernten sich die Täter von der Baustelle. Die Polizei bezifferte den entstandenen Schaden auf etwa 35.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Ob es sich um einen oder mehrere Täter handelte, war zunächst nicht klar.

Thüringen plant bisher keine Bezahlkarten für Asylbewerber Thüringen plant derzeit keine Bezahlkarten als Ersatz von Bargeldleistungen für Asylbewerber. Thüringen hat erst vor einigen Jahren von Sach- auf Geldleistungen umgestellt, sagte ein Sprecher des Migrationsministeriums am Donnerstag in Erfurt. Der FDP-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Christian Dürr, hatte den Bundesländern bei dem Thema ein einmonatiges Ultimatum gesetzt: Ich erwarte von den Ländern, dass sie bis zur nächsten Ministerpräsidentenkonferenz am 6. November den Weg für Prepaid-Bezahlkarten freimachen, sagte Dürr der Bild (Donnerstag).