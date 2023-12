Miller stellte sich dann am Donnerstag (15 Uhr Ortszeit) dem Glenn Heights Police Department in Dallas. Von dort aus wurde er in das Gefängnis des DeSoto Police Department gebracht. Nach der erkennungsdienstlichen Registrierung wurde Miller gegen eine Kaution in Höhe von 5.000 Dollar wieder freigelassen, wie ein lokaler TV-Sender berichtete.

Die Bills äußerten sich zunächst nur dahingehend, dass die Vorwürfe bekannt seien und man weitere Informationen sammle. Die NFL schrieb: „Wir sind uns der Angelegenheit bewusst und stehen in Kontakt mit dem Verein. Wir haben zu diesem Zeitpunkt keinen weiteren Kommentar.“