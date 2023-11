Angriff auf Polizisten vor einem Club: Prozessauftakt

Mehr zum Thema

Inflation deutlich geringer: Statistischer Effekt wirkt Die Teuerung hat sich in Rheinland-Pfalz deutlich abgeschwächt, allerdings auch wegen eines statistischen Effekts. Im November lagen die Verbraucherpreise drei Prozent über denen des Vorjahresmonats, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Mittwoch mitteilte. Eine geringere Inflationsrate habe es zuletzt im Juni 2021 gegeben - also vor 29 Monaten. Im Vergleich zum Vormonat Oktober legten die Preise demnach um 3,7 Prozent zu.