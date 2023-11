Angriff auf Polizisten: Prozess gegen elf Angeklagte

Die Attacke auf Polizisten vor einer Diskothek in Trier hat im Februar bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Jetzt beginnt der Prozess gegen die mutmaßlichen Angreifer.

Gut neun Monate nach einem gewalttätigen Angriff auf Polizisten vor einer Trierer Diskothek beginnt an diesem Mittwoch vor dem Landgericht der Prozess gegen elf Angeklagte. Die zehn Männer und eine Frau im Alter zwischen 17 und 43 Jahren müssen sich wegen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und teils wegen schweren Landfriedensbruchs und Körperverletzung verantworten. Ein Großteil von ihnen soll die Beamten bei einem Einsatz mit Flaschen, Besen, Stielen und Schaufeln beworfen haben.

Zu den Attacken war es nach einem Streit in dem Club gekommen. Mehrere Gäste waren vor die Tür verwiesen worden. Nachdem die alarmierte Polizei dort eingetroffen war, eskalierte die Lage. Erst als ein Polizist mit seiner Dienstwaffe zwei Warnschüsse in die Luft abgab, hörten die Angreifer auf. Fünf Polizisten waren bei dem nächtlichen Einsatz in der Nacht zum 17. Februar verletzt worden, zwei davon durch Pfefferspray der Polizei.