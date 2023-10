Angriff auf „Frosch“-Club: Prozess gegen vier Männer beginnt

2. Oktober 2023 um 15:14 Uhr

Ein Angriff auf einen Club in Frankfurt (Oder) hatte vor fünf Jahren landesweit für Schlagzeilen gesorgt und Verunsicherung in der Stadt hinterlassen. Nun beginnt der Prozess gegen vier Männer. Zum Auftakt richtet eine Verteidigerin scharfe Worte an den Rathauschef.