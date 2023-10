Angriff auf 13-Jährigen bei „Aktenzeichen XY“

Mehr zum Thema

Vonovia: Mehr als 800 Wohnungen in Hannover zum Verkauf Der Immobilienkonzern Vonovia sucht einen Käufer für mehr als 800 Wohnungen in Hannover. Konkret gehe es um den Bestand in der in den 1970ern errichteten Siedlung Hannover-Sahlkamp, teilte das Unternehmen am Freitag auf Anfrage mit. Wir prüfen bei unseren Gebäuden laufend, ob ein anderer Akteur ein besserer Eigentümer sein könnte, sagte ein Sprecher der Vonovia-Tochter Deutsche Wohnen. Auch die erwähnten Bestände stehen zum Verkauf. Zuvor hatte der Spiegel über die Pläne berichtet.