Angelina Pannek über Amira Pocher: „Sie hat sich noch viel mehr erlaubt“

Jetzt schaltet sich auch Angelina Pannek (31) ein!

Sebastian Pannek (37) warf Amira Pocher (31) in einem Video vor, in einem früheren Podcast seine mentalen Probleme öffentlich gemacht und sich darüber lustig gemacht zu haben. Nun meldet sich auch seine Ehefrau Angelina zu Wort – und auch sie lässt kein gutes Haar an der Ex von Oliver Pocher (45).



