Angekommen nach gefährlicher Flucht - Diskussion um Kosten

Durchschnittlich rund 150 Geflüchtete kommen derzeit pro Tag in Hessen an. Für die Kommunen ist das eine enorme Herausforderung. Sie haben nach der Einigung von Bund und Ländern Gesprächsbedarf.

Innig nimmt die aus einem Kurdengebiet in der Nähe der syrischen Grenze geflüchtete Frau ihren kleinen Sohn in den Arm. Gemeinsam mit acht Kindern und ihrem Mann hat es die 46-Jährige nach Deutschland geschafft, nun lebt die Familie vorübergehend in einer kargen Messehalle in Frankfurt. Ein Kampf ums Überleben sei die Flucht gewesen. Per Zug, Flugzeug, zu Fuß und mit einem Schlepper seien sie unterwegs gewesen. Drei Nächte habe die Familie im Wald bei Kälte und Regen übernachtet. Gesundheit und schnellstmöglich eine eigene Wohnung, so übersetzt ein Dolmetscher die drängendsten Anliegen der Frau.

Die kurdische Familie ist derzeit zusammen mit insgesamt rund 720 Menschen vorübergehend in Halle 8 der Frankfurter Messe untergebracht. Sie schlafen in abgetrennten Kabinen auf Klappbetten, ein schwarzer Vorhang ersetzt eine Tür. Für die Mahlzeiten und als Aufenthaltsbereich dienen orangene Biertischgarnituren. In einem kleinen Bereich mit Schaumstoff-Hockern spielen Kinder. Hinter weißen Trennwänden befindet sich ein Kindergarten mit bunten Spielgeräten sowie ein medizinischer und ein Sanitärbereich.

Die Unterbringung der Menschen, die überwiegend aus der Türkei, Afghanistan und Syrien kämen, sei sicherlich jeden Tag eine Herausforderung, sagt der zuständige Abteilungsleiter des Regierungspräsidiums Gießen, Manfred Becker. Die Messehalle dient als vorübergehender Puffer. Im Schnitt 150 Menschen kämen derzeit pro Tag in Hessen an. Hilfreich wären unter anderem beschleunigte Verwaltungsverfahren, sagt Becker. Insgesamt acht weitere Unterkünfte gibt es landesweit zur Erstaufnahme. Nach drei bis vier Monaten werden die Menschen auf die Kommunen verteilt.