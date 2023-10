Angeklagter schweigt im Prozess um Mord an Studentin

Mehr zum Thema

Auslaufen des 49-Euro-Tickets keine leere Drohung Im Ringen um die Finanzierung des 49-Euro-Tickets hofft der bayerische Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) auf Verhandlungen der Ministerpräsidenten mit Kanzler Olaf Scholz (SPD). Nachdem es am Mittwoch in Köln Gespräche der Länderverkehrsminister mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing gegeben habe, werde man sich an die Ministerpräsidentenkonferenz wenden, sagte er am Donnerstag im Bayerischen Rundfunk. Nur sie könne das Problem lösen. Eine andere Möglichkeit sehe ich nicht.

Mann überfällt in Viertelstunde zwei Tankstellen Innerhalb einer Viertelstunde soll ein Mann im Landkreis Rottal-Inn zwei Tankstellen überfallen haben. Das sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Die beiden Tankstellen befinden sich demnach in zwei nahe gelegenen Straßen in Eggenfelden. Beide Male flüchtete der Täter mit Bargeld. Waffen oder andere gefährliche Gegenstände wurden laut Polizei nicht benutzt. Nach den Überfällen am späten Mittwochabend nahmen die Beamten einen Tatverdächtigen vorläufig fest. Die Kripo ermittelt nun. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.