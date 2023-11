Angehörige nach Morddrohungen erneut zu Haft verurteilt

Nach zahlreichen Züchtigungen und Bedrohungen eines minderjährigen Mädchens sind der Vater und der Bruder des Opfers am Donnerstag erneut in Augsburg zu Gefängnisstrafen verurteilt worden. Der 45 Jahre alte Vater bekam in dem Prozess vor dem Landgericht wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und anderer Straftaten dreieinhalb Jahre Haft, der 24 Jahre alte Bruder drei Jahre.

Die beiden Männer hatten unter anderem ein Familientribunal abgehalten, bei dem in Anwesenheit des Mädchens über deren Tötung beraten wurde. Zudem musste das Kind einen Abschiedsbrief schreiben, um solch eine Tat als Suizid aussehen zu lassen. Man kann das nicht anders als Martyrium beschreiben, sagte die Vorsitzende Richterin Claudia Kögel zu dem Leiden der Tochter.

Das heute 17 Jahre alte Mädchen konnte zum Jugendamt flüchten und wird inzwischen an einem geheimen Ort vor der Familie versteckt. Grund für die Morddrohungen war, dass das Mädchen einen Freund hatte, mit dem die jesidische Familie nicht einverstanden war. Jesiden tolerieren nur Partnerschaften innerhalb der Gruppe.

In erster Instanz waren die Männer am Amtsgericht zu jeweils drei Jahren und acht Monaten Gefängnis verurteilt worden. Ihre Berufung hatten sie in dem neuen Verfahren schließlich auf das Strafmaß beschränkt, so dass der misshandelten Jugendlichen eine weitere Zeugenaussage vor Gericht erspart werden konnte.

Die Angeklagten sitzen seit einiger Zeit in Untersuchungshaft. Die beiden sind im Irak geboren. Der Vater ist irakischer Staatsangehöriger. Sein mitangeklagter ältester Sohn hat zusätzlich auch die deutsche Staatsangehörigkeit.