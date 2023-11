Angehörige entführter israelischer Familie bei Gedenktag

Mehr zum Thema

Günther: Jüdinnen und Juden müssen sicher sein können Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat Angehörige der jüdischen Gemeinschaft ins Kabinett am 21. November eingeladen. Die Schatten unserer schuldbeladenen Geschichte treten derzeit noch stärker hervor angesichts der schrecklichen Angriffe der Hamas auf Israel, sagte der CDU-Politiker zum 85. Jahrestag der antijüdischen Pogrome der Nationalsozialisten am Donnerstag. Jüdinnen und Juden müssen darauf vertrauen können, dass sie hier sicher sind.

Brand in Unterkunft für Geflüchtete: Vier Menschen gerettet Bei einem Brand in einer Unterkunft für Geflüchtete in Hamburg-Borgfelde hat die Feuerwehr vier Menschen gerettet. Ein Mann sei dabei mit Hilfe einer Drehleiter in Sicherheit gebracht worden, teilte die Feuerwehr mit. Den Angaben zufolge wurden bei dem Brand am Mittwochabend mindestens zwei Menschen leicht verletzt. Das Gebäude wurde evakuiert. Zehn Wohnungen seien nicht mehr bewohnbar. 169 Menschen verließen selbstständig die Unterkunft. Wie hoch der Schaden ist und warum es zu dem Brand kam, war zunächst noch unklar.