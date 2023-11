Analyse: Höherer Umschlag am Seehafen Brake erwartet

Der an der Unterweser gelegene Seehafen Brake wird einer Prognose nach künftig mehr Güter umschlagen. Das geht aus einem am Mittwoch in Brake vorgestellten Hafenentwicklungskonzept hervor, das der landeseigene Hafenbetreiber NPorts in Auftrag gegeben hat.

Demnach wurden im vergangenen Jahr seeseitig 6,85 Millionen Tonnen Güter am Hafen umgeschlagen. Es handelt dabei um eine deutliche Steigerung zu 2021, als mehr als fünf Millionen Tonnen umgeladen wurden, und um einen neuen Rekordwert. Ein Grund dafür ist, dass der Umschlag von Futtermittel angestiegen ist. Wichtig für den Hafen ist zudem das Umladen von Zellulose und Holz.

Die Autoren der Untersuchung gehen davon aus, dass 2025 seeseitig im Hafen 7,24 Millionen Tonnen Güter umgeschlagen werden. Das gelte für den Fall, dass es keine Fahrrinnenanpassung der Unterweser Nord gibt. Die Unterweser Nord verläuft von Bremerhaven bis Brake. Über die Vertiefung streiten Anrainer. Sollte die Unterweser Nord vertieft werden, wird seeseitig 2025 ein Umschlag von 8,29 Millionen Tonnen erwartet.

Die Autoren empfehlen, dass die Umschlagstrukturen erweitert werden. So sollte etwa am Niedersachsenkai, an dem unter anderem Windkraft-Teile umgeladen werden, ein dritter Liegeplatz entstehen.