An Kindern vorbeigerast: Autofahrer attackiert Mann

Leipzig will „kleine Burg“ Darmstadt erobern Nach drei sieglosen Pflichtspielen steht RB Leipzig bei Aufsteiger SV Darmstadt 98 unter Druck. Das Team von Trainer Marco Rose muss bei den Hessen, die selbst seit drei Partien ohne Niederlage sind, zwingend gewinnen, um in der Spitzengruppe der Fußball-Bundesliga zu bleiben. Als wichtigen Faktor sieht Rose das Stadion in Darmstadt. Es ist eine kleine Burg, wo richtig Stimmung ist, sagte der 47-Jährige. Benjamin Henrichs und Dani Olmo stehen nach überstandenen Verletzungen heute wieder zur Verfügung. Der Einsatz von Lukas Klostermann ist wegen Fußproblemen fraglich.