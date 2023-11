Amt stellt Mängel auf Hafencity-Baustelle fest

Mehr zum Thema

Warnstreiks im öffentlichen Dienst: Verdi zufrieden In Lübeck haben sich am Montag Beschäftigte des Öffentlichen Dienstes an einem Warnstreik der Gewerkschaft Verdi beteiligt. Betroffen waren nach Gewerkschaftsangaben vor allen das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) in Lübeck, das Zentrum für Integrative Psychiatrie (ZIP) sowie weitere Dienststellen der Landesverwaltung in Lübeck. Die Beschäftigten trafen sich den Angaben zufolge am Morgen vor dem Gewerkschaftshaus und zogen von dort aus durch die Innenstadt.