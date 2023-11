Ampel-Politikerinnen für Entschädigung für Postbank-Kunden

Mehr zum Thema

Apotheken zum dritten Mal aus Protest geschlossen Die Apotheken in Hessen haben erneut gegen die Gesundheitspolitik der Bundesregierung protestiert. Nach Angaben des Hessischen Apothekerverbands blieben am Mittwoch rund 90 Prozent der Apotheken geschlossen. Es war bereits der dritte Protesttag in diesem Jahr. Rund 800 Beschäftigte reisten in Sonderbussen zur zentralen bundesweiten Protestkundgebung nach Dortmund.