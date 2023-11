Amokfahrt in Volkmarsen: Angeblicher Ersthelfer soll 40.000 Euro ergaunert haben

Sie sei dem 54-Jährigen durch eine Sprachnachricht auf die Schliche gekommen, berichtet Riccarda im Gespräch mit RTL. Als Taxifahrerin habe sie am Tag des Amoklaufs erfahren, dass sie nicht durch Volkmarsen fahren könne. Während sie im Taxi saß, habe Torsten K. ihr eine Voicemail geschickt: „Weißt du, was in Volkmarsen passiert ist?" Einer Bekannten habe er dann eine weitere Nachricht gesendet und erklärt: „Da muss ja irgendwas passiert sein, aber ich sitze ja zuhause und gucke im Fernsehen die Rosenmontagszüge in Düsseldorf und Köln und esse Krebbel" (regionale Bezeichnung für Berliner).

Doch schon am nächsten Tag habe Torsten K. ihrer Bekannten einen Bericht geschickt, in dem es unter anderem um eine Unfallversicherung gegangen sei, erzählt Riccarda. Dabei habe er dann behauptet, beim Rosenmontagszug in Volkmarsen gewesen zu sein. „Aber er war es ja nicht."