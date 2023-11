Die Lage ist unübersichtlich, als ich von der Bedrohungslage an der Schule meiner Tochter erfahre. Es seien fremde Leute mit Waffen gesichtet worden, heißt es aus der Schule. Meine Tochter und ich stehen in Kontakt, sie geht in die elfte Klasse und schreibt: „Uns geht es gut“, nachdem es am Mittag auf einmal eine Durchsage gibt, dass alle Schülerinnen und Schüler in den Klassenräumen bleiben sollen. Schnell rücken Polizisten an und beginnen, die Schule Raum für Raum zu durchsuchen.

„Wir möchten, dass ihr die Tür zu den Fluren öffnet und die Polizeikräfte euer Klassenzimmer durchsuchen lasst. Die Polizeikräfte gucken, ob bei euch alles in Ordnung ist und wir verschließen die Tür anschließend wieder. Wir möchten euch zu diesem Zeitpunkt nicht aus der Schule evakuieren. Sondern in euern Klassenzimmern belassen - bitte öffnet jetzt eure Türen“, so die Anweisung der Einsatzkräfte vor Ort.

Ich bin froh, dass meine Tochter mit mir Nachrichten schreibt. Ich funktioniere jetzt nur, würde ich sagen, bin relativ ruhig. Gerade merke ich, dass es wichtiger ist, normal mit meiner Tochter zu kommunizieren und bin froh, dass es ihr gut geht, die Polizei in der Nähe ist und ihre Klasse einen relativ ruhigen Anschein macht. In dem Klassenraum meiner Tochter halten sich gerade eine Lehrerin und ca. 20 Schüler auf.

Sie warten die ganze Zeit darauf, dass die Polizei oder das SEK kommt. Als Beamte schließlich die Tür zur Klasse öffnen, sollen sie einen entspannten Eindruck gemacht haben. „Alles in Ordnung bei euch?“, fragt ein Beamter, ehe er darum bittet, den Klassenraum wieder abzuschließen. Noch ist die Lage angespannt, die möglichen Tatverdächtigen sind flüchtig.