Aus dem Amok-Alarm am Hamburger Flughafen wird eine furchtbare Geiselnahme!

Ein Mann rast am Samstagabend mit seinem Auto auf das Vorfeld des Airports, schießt in die Luft und wirft zwei Brandsätze. Nach Angaben der Polizei hat der Mann ein vierjähriges Kind in seiner Gewalt. Der gesamte Flughafen wurde geräumt und weiträumig abgesperrt, zahlreiche Flüge umgeleitet oder abgesagt. Die Polizei stand auch weiter in der Nacht mit dem Geiselnehmer in Kontakt. „Es wird weiter verhandelt“, sagte Polizeisprecherin Sandra Levgrün am Sonntag um 6.15 Uhr der Deutschen Presse-Agentur.

