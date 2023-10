Für den Beitrag musste Cathy Hummels viel Kritik einstecken. „Es ist echt egal, was sie postet, irgendwas macht sie immer falsch. Aber das war auch für mich, in meinen Augen, ein bisschen komisch, weil sie ja in dem Post eigentlich nur sagen wollte, dass der Ludwig nicht mehr zu sehen sein möchte. Und sie möchte das jetzt auch nicht mehr und die Privatsphäre akzeptieren, aber zum Abschied noch mal ein Foto mit ihm“, so Amira, die den Sinneswandel der Moderatorin „richtig und gut“ findet.

Die 31-Jährige gestand, dass sie selber oft überlegt habe, zu zeigen, „wie toll die Kinder sind und was sie so Süßes machen“. Aber: „Du lieferst dein Kind einfach aus, das ist so privat! Es geht auch niemanden etwas an, wie das Kind aussieht, welche süßen Familienfotos wir haben …“ (tma)