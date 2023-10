Wie sowohl der Podcast-Anbieter Podimo als auch die Pochers angekündigt hatten, handelt es sich bei der Episode um eine bereits im September aufgenommene Folge. Die Aufzeichnung fand im Rahmen des Live-Events in Köln statt. Zu diesem Zeitpunkt waren Olli und Amira bereits getrennt – Schlagzeilen, dass Letztere angeblich schon einen Neuen haben soll, gab es noch nicht.

Lese-Tipp: Nach Trennung: Amira Pocher soll frisch verliebt sein

Und so ist die Stimmung in der letzten Folge auch noch ziemlich gut. Der Comedian und seine fast 15 Jahre jüngere Ex plaudern sogar noch über Weihnachten. „Dieses Jahr feiern wir mit den Kindern zusammen, schätze ich mal“, platzt es aus Amira raus. „Das weiß ich noch nicht, was Weihnachten passiert“, erwidert Olli, der anschließend erzählt: „Wir wollten eigentlich vielleicht weg auch.“

Amira scheint von diesen Plänen allerdings wohl nichts gewusst zu haben und hakt nach, wer „wir“ sei. „Wir wollten vielleicht eine Safari machen. Also Sandy mit den Kindern, wir alle zusammen“, erklärt der Familienvater, der noch drei weitere Kids aus seiner früheren Beziehung mit Alessandra „Sandy“ Meyer-Wölden hat. „Mit mir?“, möchte Amira daraufhin wissen. „Selbstverständlich“, lädt er seine Ex zur Reise ein.

Lese-Tipp: Oliver Pocher: So klappt das Patchwork-Glück mit Amira & Alessandra Meyer-Wölden

Ob diese Pläne noch aktuell sind? Unbekannt! Denn der 45-Jährige zeigte sich vor ein paar Tagen alles andere als begeistert von den Liebesgerüchten um Amira – sprach sogar von „Vertrauensverlust“.