Es sind Aussagen, die Amira nun offenbar dazu bewegt haben, mit Sandy Schluss zu machen – zumindest auf Instagram. Sie folgt ihrer einstigen Freundin nicht mehr! Und das obwohl die Pocher-Ex auch lobende Worte für die Moderatorin fand. „Amira ist ein toller Mensch. Sie hat sich extrem für uns eingesetzt“, so Sandy, die mit Oliver Pocher drei Kinder hat. Mit Amira hat er zwei weitere Kinder. Dass es so gut mit der Patchwork-Familie klappt, habe man vor allem ihr zu verdanken. Ob das auch so bleibt?

Glaubt man Oliver Pocher, gestalte sich ein friedliches Miteinander gerade eher schwierig. „Ich versuche von meiner Seite im Interesse der Kinder normal zu sein“, sagte er zuletzt im RTL-Interview. „Ich sehe das bei Amira schwieriger. Ich glaube, da fehlt ihr noch die emotionale Reife. [...] Sie kann das nicht so trennen.“ (mja)