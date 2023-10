Biyon Kattilathu (39) ist Kind indischer Einwanderer. Seine Mutter kam mit 17 Jahren aus Indien nach Deutschland und arbeitete als Krankenschwester. Sein Vater folgte später und arbeitete in einem Krankenhaus-Labor. Der Motivations-Coach hat einen älteren Bruder. „Wer mich am meisten inspiriert ist meine Mama. Ich liebe sie über alles“, schwärmt Biyon in Folge 62 des Podcasts „Hey Amira“ über seine Mutter.

Weiter erklärt er: „Sie wollte eigentlich immer zurück, weil sie das alles vermisst hat – die Familie, die Freunde und das Wetter. Und dann hat sie gesagt – für die Kinder – für mich und meinen Bruder – bleibt sie hier.“ Dafür ist er seiner Mutter bis heute dankbar: „Sie hat das reinste Herz und ist für mich einfach innerlich und äußerlich der schönste Mensch.“

