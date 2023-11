Die Nachricht über ihr Liebes-Aus schlug im August ein wie eine Bombe. Doch schon kurz danach kursierten schon die ersten Gerüchte. Ist Amira Pocher gar nicht in so großer Trauer über das Ende ihrer langjährigen Ehe?

Gerüchten zufolge sollen bei der 31-Jährigen statt großem Liebes-Schmerz eher Schmetterlings-Gefühle Einzug genommen haben. Der neue Mann an ihrer Seite soll Bild zufolge Podcaster und Autor Biyon Kattilathu sein. Amira selbst hat sich zu den Gerüchten bislang nicht geäußert – stattdessen gibt ihre ehemalige enge Freundin Evi ein Beziehungs-Update, das eindeutiger nicht sein könnte.

„Denkst du, dass die Gerüchte stimmen?“, will einer ihrer Follower während einer Fragerunde auf Instagram wissen. „Ich weiß, dass die Gerüchte nicht stimmen!!!“, stellt Evi unmissverständlich klar. „Ich find’s krass, dass aus so einer Lüge so eine heftige „Hetzjagd“ entstanden ist. Lest doch mal genau: Es gibt keinerlei Beweise, nur Spekulationen, die als Tatsachen verkauft werden!“

