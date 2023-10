Trotz ihrer Trennung setzen sich Amira und Oliver Pocher weiterhin wöchentlich für ihren Podimo-Podcast „Die Pochers!“ zusammen. Das geht nicht immer ohne Spannungen über die Bühne, wie sich nun in der neuesten Folge zeigt. Darin spricht das Ex-Paar über Amiras 31. Geburtstag, den sie am 29. September groß nachgefeiert hat. „Es war ein wirklich cooler Abend. Wir haben Beerpong gespielt, getanzt, gegessen (...) Dann ist das alles umgeschwenkt zu einer Weihnachtsparty und es war sehr, sehr lustig“, schwärmt das Geburtstagskind von der Sause.

Oliver war – trotz Einladung – eher nicht nach feiern zumute: „Ich hatte da nicht so das Gefühl, da hingehen zu müssen unbedingt. Ist ja auch in Ordnung, ist dein Geburtstag. Freut mich ja, wenn du da Spaß hattest.“

Daraufhin kontert Amira: „Ich bin ja der kalte Eiszapfen, die gefühlskalte Ex-Frau, die Party macht, während der arme Mann zu Hause sitzt und traurig ist. So hast du mich ja auch ganz schön präsentiert und lässt mich immer wieder so dastehen.“ Etwa eine Anspielung auf Ollis inzwischen gelöschtes Herzschmerz-Posting zu Amiras Ehrentag? Der Komiker widmete ihr auf Instagram bewegende Zeilen wie: „Ich wäre gerne noch lange der Partner an deiner Seite geblieben, doch das zu akzeptieren ist der schwierigste Teil am Ende dieser Beziehung für mich.“

