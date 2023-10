Everything happens for a reason – das ist das gemeinsame Lebensmotto der beiden, wie sie im Podcast feststellen. Mit ungefähr 15 Jahren habe sich die Österreicherin diesen Satz verinnerlicht und sei bislang gut damit durchs Leben gekommen. „Ich mache mir weniger Sorgen über Dinge, die passieren oder nicht passieren, weil ich weiß, sie haben einen Grund“, so die Moderatorin.

Auch als sie Oliver Pocher kennengelernt habe, habe sie auf seine anfängliche Ansage, er wolle weder heiraten noch Kinder haben, cool reagiert und sich in dieser Hinsicht gar keinen Druck gemacht. „Ich hab mir gedacht, warte du mal ab“, erinnert sich die 31-Jährige, die Pocher vor vier Jahren das Jawort gegeben hatte und zwei Kinder mit dem Comedian hat. Inzwischen ist das Paar getrennt.

