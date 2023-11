Amira Pocher nach Trennung von Olli einsam? „Ich war schon lange immer allein abends“

In ihrem neuen Podimo-Podcast „Liebes Leben“ verrät Amira Pocher ein spannendes Detail über sich: „Ich kann so gut alleine sein. Ich liebe es, allein zu sein.“ Das sei allerdings nicht immer so gewesen – vor allem in ihrer Zeit als Teenie sei sie immer in Gesellschaft gewesen. „Ich hatte immer volles Haus. Ich war ja die Einzige, die schon mit 16, 17 alleine gewohnt hat aus meinem Freundeskreis und dann waren immer alle bei mir. Man ist immer in der Clique gewesen. Ich konnte nicht alleine sein“, erzählt sie in der zweiten Episode.

Mit ihrem Umzug von Österreich nach Deutschland habe sie dann gelernt, allein zu sein: „Ich hatte niemanden.“ Und mittlerweile weiß die 31-Jährige: „Man kann alleine sein, ohne einsam zu sein.“

Weiter erzählt Amira: „Wenn ich jetzt abends, die Kinder sind im Bett oder beim Papa, da bin ich ja wirklich allein. Ich vermisse die Kinder enorm. Aber es ist auch schön, meine Dinge zu machen.“ Seit Neustem gehören Klavierspielen und das Malen zu ihren Hobbys.

Und obwohl sie noch gar nicht so lange alleine wohnt, muss sie gestehen: „Es fühlt sich nicht unbedingt neu an. Es ist eine gefixtere Situation. Ich war schon lange immer allein abends.“ Sie habe sich in den vergangenen Monaten viel zurückgezogen: „Ich bin schon länger einfach gern allein.“