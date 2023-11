Amira Pocher macht Podcast mit ihrem Bruder

Mehr zum Thema

Polizei: Islamisten haben bei Palästina-Demo getäuscht Bei der umstrittenen Palästina-Demonstration am vergangenen Freitag in Essen haben Islamisten offenbar bewusst die Auflagen der Behörden umgangen - etwa mit leicht veränderten Fahnen und Symbolen, die dann nicht mehr unter die Verbotsverfügungen fielen. Islamisten haben die Täuschung auf die Spitze getrieben und offenbar ganz bewusst sehr ähnliche Symbole des Islamischen Staates und der Taliban genutzt, um für ihre weltfremden Ziele zu werben, erklärte der Essener Polizeipräsident Andreas Stüve am Dienstag.

Streit zwischen AfD und Verfassungsschutz im Februar vor OVG Das Oberverwaltungsgericht Münster beschäftigt sich im Februar mit dem Streit zwischen der AfD und dem Bundesamt für Verfassungsschutz um die Einstufung der Partei als sogenannten Verdachtsfall. Der Bundesverband der AfD wehrt sich gegen ein Urteil aus erster Instanz. Das Verfahren ist in NRW anhängig, weil das Bundesamt für Verfassungsschutz seinen Hauptsitz in Köln hat.